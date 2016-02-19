Туреччина і ЄС зберуться на екстрений саміт з питання мігрантів
Євросоюз і Туреччина на початку березня проведуть спеціальний саміт, присвячений проблемі мігрантів, про який оголосили сьогодні вранці офіційні представники сторін.
"Розробка спільного плану дій – наше першочергове завдання", - сказав президент Європейської ради Дональд Туск після закінчення засідання ЄС в Брюсселі, що тривало напередодні далеко за північ, передає Бі-бі-сі.
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Раніше Євросоюз виділив Туреччини 3 млн євро на те, щоб вона прийняла у себе мігрантів і забезпечила їх житлом.
Більше мільйона біженців прибули в країни ЄС в 2015 році. Це найбільш масштабна міграційна криза в Європі з часів Другої світової війни.
Австрія оголосила, що, починаючи з сьогоднішнього дня, вводить жорсткі обмеження на кількість мігрантів, які перетинають кордон країни.
У четвер близько 900 біженців були врятовані з води біля берегів грецького міста Лесбос, повідомляє прикордонна служба Європейського союзу Frontex.