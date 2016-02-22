Болівійці виступили проти переобрання чинного президента на четвертий термін

Проти цього висловилися понад 60% виборців, передає РБК з посиланням на офіційні дані ЦВК.

Згідно з попередніми даними виборчої комісії країни, оприлюднені у ніч на 22 лютого, проти поправок до Конституції, які дозволяють чинному президенту країни Ево Моралесу обиратися на новий термін, виступають понад 60%.

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Згідно з даними, після обробки понад 330 тис. протоколів, проти змін до Конституції проголосували 64,19% громадян країни, за реформу віддали свої голоси лише 35,81% виборців.

Нагадаємо, Моралес утретє вступив на посаду президента Болівії в січні 2016 року, а вперше - у 2006 році. Його нинішній термін закінчується в 2020 році. Пропоновані поправки до Конституції дозволяли б йому залишатися при владі до 2025 року.