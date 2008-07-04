США відзначають 232-ий рік народження

Сьогодні громадяни США відзначають День незалежності країни.

Як передає ІТАР-ТАСС, по суті, це день народження країни, якій виповнилося 232 роки.

Основні урочистості заплановані в центрі Вашингтона. Тут пройде великий парад, відбудуться численні концерти, фестивалі і театралізовані вистави. Увечері солісти Національного симфонічного оркестру за традицією перед будівлею Капітолію виконають урочисту увертюру Чайковського "1812". Коли зазвучать її фінальні акорди, небо над американською столицею осяє барвистий феєрверк, який триватиме 20 хвилин.