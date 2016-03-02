Опубліковано рейтинг найбагатших людей світу за версією Forbes

Співзасновник компанії Microsoft Білл Гейтс в 17-й раз очолив список найбагатших людей планети за версією американського журналу Forbes. Американське видання оцінило статки Гейтса у $75 млрд, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".

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Друге місце у списку посів іспанець Амансіо Ортега, власник компанії Inditex, найбільш відомої мережею магазинів одягу Zara. Його статки на 2016 рік становлять $67 млрд. Третє місце - у американського підприємця Уоррена Баффетта ($60,8 млрд).

Вперше у десятку найбагатших людей світу потрапили засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг ($44,6 млрд) та засновник інтернет-компанії Amazon.com Джефф Безос ($45,2 млрд). Марка Цукерберга можна назвати найуспішнішим мільярдером року: з березня 2015 року він збільшив статки на понад $11 млрд.

Всього, за підсумками видання, у світі нараховується 1810 мільярдерів, які володіють $6,48 трлн. При цьому, у 2016 році список поповнився 198 новими іменами, 70 з яких – китайці.

У списку Forbes також 190 жінок, найбагатшою з яких є дочка засновника косметичної компанії L'Oreal Ліліан Беттанкур ($36,1 млрд).

Наймолодшими учасницями списку найзаможніших людей планети стали 19-річна Александра та 20-річна Катаріна Андерсен з Норвегії, спадкоємниці інвестиційної компанії Ferd.

Країни із найбільшою кількістю мільярдерів: США (540 осіб), Китай (251), Німеччина (120), Індія (84) та Росія (77).

Україну у списку Forbes представляють Ринат Ахметов ($2,3 млрд), Геннадій Боголюбов ($1,3 млрд), Ігор Коломойський ($1,3 млрд), Віктор Пінчук ($1,2 млрд) та Юрій Косюк ($1 млрд). Порівняно з 2015 роком, статки найбагатшого українця Ахметова скоротилися майже втричі (з $6,7 млрд). 2014 року багатство донецького олігарха Forbes оцінював у $12,5 млрд.