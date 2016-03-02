Опубліковано рейтинг найбагатших людей світу за версією Forbes
Forbes представив черговий рейтинг найбагатших людей планети. Найбільше за рік збільшив статки Марк Цукерберг. Найбагатший українець Рінат Ахметов різко втратив позиції.
Співзасновник компанії Microsoft Білл Гейтс в 17-й раз очолив список найбагатших людей планети за версією американського журналу Forbes. Американське видання оцінило статки Гейтса у $75 млрд, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".
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Друге місце у списку посів іспанець Амансіо Ортега, власник компанії Inditex, найбільш відомої мережею магазинів одягу Zara. Його статки на 2016 рік становлять $67 млрд. Третє місце - у американського підприємця Уоррена Баффетта ($60,8 млрд).
Вперше у десятку найбагатших людей світу потрапили засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг ($44,6 млрд) та засновник інтернет-компанії Amazon.com Джефф Безос ($45,2 млрд). Марка Цукерберга можна назвати найуспішнішим мільярдером року: з березня 2015 року він збільшив статки на понад $11 млрд.
Всього, за підсумками видання, у світі нараховується 1810 мільярдерів, які володіють $6,48 трлн. При цьому, у 2016 році список поповнився 198 новими іменами, 70 з яких – китайці.
У списку Forbes також 190 жінок, найбагатшою з яких є дочка засновника косметичної компанії L'Oreal Ліліан Беттанкур ($36,1 млрд).
Наймолодшими учасницями списку найзаможніших людей планети стали 19-річна Александра та 20-річна Катаріна Андерсен з Норвегії, спадкоємниці інвестиційної компанії Ferd.
Країни із найбільшою кількістю мільярдерів: США (540 осіб), Китай (251), Німеччина (120), Індія (84) та Росія (77).
Україну у списку Forbes представляють Ринат Ахметов ($2,3 млрд), Геннадій Боголюбов ($1,3 млрд), Ігор Коломойський ($1,3 млрд), Віктор Пінчук ($1,2 млрд) та Юрій Косюк ($1 млрд). Порівняно з 2015 роком, статки найбагатшого українця Ахметова скоротилися майже втричі (з $6,7 млрд). 2014 року багатство донецького олігарха Forbes оцінював у $12,5 млрд.