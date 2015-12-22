Рейтинг популярності світових лідерів: у Путіна більше ненависників, ніж прихильників

Перше місце після опитування близько 64 тисяч людей з 65 країн посів президент США Барак Обама, передає ТСН.

Рейтинг розраховували щодо різниці між симпатіями та антипатіями до політиків. Симпатизують обамі 59% респондентів, негативне ж ставлення він викликав у 29% опитаних, тому політик посів перше місце із середнім результатом в +30%. В Україні президент США заробив 20% симпатій на свою адресу.

Друге місце рейтингу посіла людина року за версією видання Time – канцлер Німеччини – Ангела Меркель, якій симпатизують 42%, а негативне ставлення мають 29% респондентів (середній результат +13%). В Україні Меркель викликає навіть більш позитивне ставлення, ніж Обама – 29% симпатій.

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У трійці лідерів опинився також прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, який викликає приязнь у 37% респондентів. Негативне ж ставлення до політика висловили 28% опитаних (середній результат +10%). В Україні Кемерон назбирав цілих 40% симпатій.

Наступними в списку йдуть президент Франції Франсуа Олланд (+6%), прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді (+4%), бразильський лідер Ділма Русеф (+1%), а також голова КНР Сі Цзіньпін (-3%).

У президента Росії Володимира Путіна виявилося більше ненависників, ніж прихильників. Політик набрав 33% симпатій і аж 43% антипатій (середній результат -10%), тому потрапив на восьме місце. В українців, зокрема, Путін назбирав -38% до рейтингу.

Одіозному лідеру РФ вдалося випередити лише короля Саудівської Аравії Салмана ібн Абдель Азіз Аль Сауда (середній результат -11%), а також президента Ірану Хасана Рухані (середній результат -13%).

Раніше УНІАН повідомляв, що рейтинг схвалення роботи Володимира Путіна "досяг історичного максимуму" і нібито становить 90 відсотків.