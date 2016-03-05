Автомобіль з президентом Польщі потрапив у ДТП

Як повідомляє РБК з посиланням на польську радіостанцію RMF FM, лімузин, в якому знаходився Дуда рухався з досить високою швидкістю, коли у нього лопнула задня шина.

Водієві вдалося уникнути зіткнення з зустрічними автомобілями, лімузин з президентом потрапив у кювет, зазначає радіостанція. А результаті ДТП ніхто не постраждав. Анджей Дуда пересів в інший автомобіль з кортежу і продовжив свій шлях.

Сам Дуда в інтерв'ю TVN розповів, що автомобіль занесло в кювет, і при цьому ніхто не постраждав. За словами президента, «ніякої серйозної аварії не сталося». Дуда також підкреслив, що водій «вів себе чудово». Він зазначив, що теоретично цього не мало статися, бо шини повинні регулярно перевірятися.

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Як розповів RMF FM глава Бюро урядової охорони, полковник Анджей Павликівський, відразу ж після інциденту було розпочато ретельне розслідування обставин та дослідження лопнутої шини.