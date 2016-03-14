На шосе у Північній Кароліні зіткнулися понад 100 автомобілів (фото)

Більш як сто автомобілів зіткнулися в ніч на 14 березня в американському штаті Північна Кароліна.

За попередніми даними, постраждали загалом близько 20 осіб, загиблих немає, передає Русская служба ВВС.

Читайте такожУ Пенсильванії зіткнулися понад 50 машин: 3 загиблих, десятки поранених

Точні причини пригоди поки що не встановлено. Відзначається, що перші сутички могли статися через слизьку від дощу дорогу, а відтак почалася ланцюгова реакція.

Шосе, на якому сталася аварія, довелося закрити на кілька годин. Зараз рух відновлено.