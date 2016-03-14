На шосе у Північній Кароліні зіткнулися понад 100 автомобілів (фото)
09:29, 14 березня 2016Світ
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Відзначається, що перші сутички могли статися через слизьку від дощу дорогу, а відтак почалася ланцюгова реакція.
На трасі зіткнулися понад 100 автомобілів / Rich Cisney / WXII-TV
Більш як сто автомобілів зіткнулися в ніч на 14 березня в американському штаті Північна Кароліна.
За попередніми даними, постраждали загалом близько 20 осіб, загиблих немає, передає Русская служба ВВС.
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Точні причини пригоди поки що не встановлено. Відзначається, що перші сутички могли статися через слизьку від дощу дорогу, а відтак почалася ланцюгова реакція.
Шосе, на якому сталася аварія, довелося закрити на кілька годин. Зараз рух відновлено.
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