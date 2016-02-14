У Пенсильванії зіткнулися понад 50 машин: 3 загиблих, десятки поранених

В американському штаті Пенсильванія жертвами масштабного ДТП стали не менше трьох осіб. Про це повідомила місцева влада, передає Російська служба ВВС.

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Аварія сталася в 120 км на північний захід від Філадельфії. Купа розбитих автомобілів перегородила три смуги.

В ДТП потрапили більш ніж 50 автомобілів. Як повідомили екстрені служби штату, 40 осіб були госпіталізовані, ще 70 доставлені під тимчасовий притулок.

Автомобілі зіткнулися за поганих погодних умов: поєднання хуртовини та ожеледиці. За словами очевидців події, погода різко змінилася перед аварією, через що видимість стала практично нульовою.

"Раптом почався сніг, і все затягнуло білою імлою. Машина попереду нас просто зникла", - розповіла NBC News водій Ешлі Фішер. Свою машину вона зупинила, але на її очах кілька автомобілів зіткнулися на слизькій дорозі.

Три людини знаходяться в критичному стані, повідомляють у медичному центрі Університету штату Пенсильванія.

Метеорологічні служби рекомендували жителям північно-східних регіонів США не залишати свої будинки через "небезпечних для життя температур".