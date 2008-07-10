Звільнені від піратів українські моряки знову залишилися без води та їжі

Судно «Леманн Тімбер», з метою уникнення повторного захоплення піратами, продовжує максимально віддалятися від сомалійського узбережжя у напрямку порту Салала (Султанат Оман).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС україни з посиланням на інформацію, отриману Департаментом консульської служби у телефонному режимі від капітана судна Валентина БАРТАШОВА.

У даний час судно знаходиться на відстані понад 200 миль від сомалійської території.

За словами В.БАРТАШОВА, рух судна ускладнений через несприятливі погодні умови. За оцінкою капітана, за таких погодних умов та з огляду на низьку швидкість пересування судно прибуде до порту Салала не раніше ніж 13 липня.

Капітан повідомив також, що через сильний шторм спроби підійти до судна, яким були доставлені продукти харчування і питна вода, не дали позитивних результатів. У цьому зв’язку капітаном було прийняте рішення про негайний вихід із небезпечної зони у напрямку Султанату Оман.

Капітан висловив прохання по прибутті судна в оманський порт надати допомогу в організації харчування членів екіпажу, їх медичного обстеження та медично-психологічної реабілітації, а також передбачити для моряків верхній одяг, оскільки, окрім комбінезонів, вони більше нічого не мають. У порту прибуття судна громадян України - членів екіпажу зустріне консул України в Саудівській Аравії.

Справа продовжує перебувати на особливому контролі в Генеральному консульстві України в Гамбурзі та в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, німецький суховантаж “Леманн Тімбер” був захоплений сомалійськими піратами в Аденській затоці 28 травня. На борту судна перебували 15 осіб. Капітан судна - громадянин Росії, у складі екіпажа також було четверо громадян України, один громадянин Естонії, дев`ятеро громадян Бірми. Судно було звільнено 8 липня після виплати викупу.