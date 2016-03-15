Керрі їде до Москви після заяв Путіна про виведення військ із Сирії
20:06, 15 березня 2016Світ
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Держсекретар США Джон Керрі відвідає Москву наступного тижня для того, щоб зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.
REUTERS
Як він сам оголосив у вівторок, метою візиту стане обговорення подальшого врегулювання конфлікту в Сирії, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.
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Керрі також підкреслив, що з відведенням російських сил світ здобув, ймовірно, кращу можливість для того, щоб покласти край конфлікту в Сирії.
Як повідомляв УНІАН, 14 березня, президент Росії Володимир Путін наказав почати з 15 березня виведення основної частини військ з Сирії.
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