Керрі їде до Москви після заяв Путіна про виведення військ із Сирії

Як він сам оголосив у вівторок, метою візиту стане обговорення подальшого врегулювання конфлікту в Сирії, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

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Керрі також підкреслив, що з відведенням російських сил світ здобув, ймовірно, кращу можливість для того, щоб покласти край конфлікту в Сирії.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня, президент Росії Володимир Путін наказав почати з 15 березня виведення основної частини військ з Сирії.