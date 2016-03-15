Reuters повідомляє про участь російської авіації у наступі поблизу Пальміри

Сирійські війська підтримувалися "потужним прикриттям з повітря російськими літаками", повідомляє Reuters з посиланням на телеканал al-Manar.

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У той же час, за даними військового джерела, сирійська армія продовжила наступ на захід від Пальміри, повідомляє РИА Новости.

За його словами, військовим вдалося знищити три наглядових пункти і взяти під свій контроль дві стратегічні висоти зі сторони гори Ттар.

"Під прикриттям артилерії і авіації сирійські війська і ополченці зайняли дві стратегічні висоти на хребті Хійан навпроти гори Ттар на захід від Пальміри. Літаки знищили три наглядових пункти ІД - це допомогло закріпитися загонам на висотах", - розповіло джерело, не уточнивши при цьому, про чию авіацію йде мова.

Нагадаємо, 14 березня, президент Росії Володимир Путін наказав почати з 15 березня виведення основної частини військ з Сирії.