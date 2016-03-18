ООН поклала на коаліцію відповідальність за жертви ударів в Ємені

Про це заявив верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн, передає Бі-бі-сі. Як наголошується в заяві Зейда Раад аль-Хусейна, в результаті ударів коаліції загинуло вдвічі більше цивільних осіб, ніж внаслідок дій всіх інших сил, залучених в конфлікт.

Читайте такожСаудівська Аравія згортає авіаудари по позиціях повстанців у Ємені

За словами комісара ООН, цілями авіаударів періодично ставали ринки, лікарні, школи, фабрики і весільні церемонії.

Раніше в п'ятницю Саудівська Аравія оголосила про згортання операцій проти повстанців в Ємені. Представник Білого дому Джош Ернест заявив, що США схвалюють дії Ер-Ріяда.

Напередодні представник ЮНІСЕФ повідомив, що число загиблих в результаті авіаудару коаліції під керівництвом Саудівської Аравії на півночі Ємену зросла до 119.

Коаліція почала завдавати авіаударів по території Ємену після того, як хусити захопили більшу частину території країни, змусивши втікати президента Мансура Хаді, який разом з низкою членів кабінету міністрів сховався в Саудівській Аравії.