Теракти в Бельгії: У Брюсселі стався третій вибух - в метро (відео)

10:32, 22 березня 2016
Світ
5028

У Брюсселі після серії терактів в аеропорту стався третій вибух. На цей раз в метро.

Теракты в Брюсселе. Взрыв на станции метро / rtbf.be

Про це повідомляє сайт державної телерадіокомпанії Бельгії RTBF.

Вибух стався в Брюсселі на одній з центральних станцій метро - Мальбек. Станція знаходиться в 400 метрах від будівлі Berlaymont, місце Європейської комісії.

«За нашою інформацією, вибух прогримів на станції Мальбек, рух на гілці перекрито», - йдеться в повідомленні.

За даними RTBF, в результаті вибуху поранена, щонайменше, одна людина.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter