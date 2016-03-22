Теракти в Бельгії: У Брюсселі стався третій вибух - в метро (відео)
10:32, 22 березня 2016Світ
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У Брюсселі після серії терактів в аеропорту стався третій вибух. На цей раз в метро.
Теракти в Брюсселі. Вибух на станції метро / rtbf.be
Про це повідомляє сайт державної телерадіокомпанії Бельгії RTBF.
Вибух стався в Брюсселі на одній з центральних станцій метро - Мальбек. Станція знаходиться в 400 метрах від будівлі Berlaymont, місце Європейської комісії.
«За нашою інформацією, вибух прогримів на станції Мальбек, рух на гілці перекрито», - йдеться в повідомленні.
За даними RTBF, в результаті вибуху поранена, щонайменше, одна людина.
Fumée métro maelbeeck #bruxelles@RTBFinfopic.twitter.com/YVRVh2wwXa— JF (@jfbxl) March 22, 2016
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