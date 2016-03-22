Теракти в Бельгії: У Брюсселі стався третій вибух - в метро (відео)

Про це повідомляє сайт державної телерадіокомпанії Бельгії RTBF.

Вибух стався в Брюсселі на одній з центральних станцій метро - Мальбек. Станція знаходиться в 400 метрах від будівлі Berlaymont, місце Європейської комісії.

«За нашою інформацією, вибух прогримів на станції Мальбек, рух на гілці перекрито», - йдеться в повідомленні.

За даними RTBF, в результаті вибуху поранена, щонайменше, одна людина.