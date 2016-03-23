У Конгресі США заявили, що теракти у Бельгії могли бути спрямовані проти американських цілей

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Reuters.

«Виходячи з даних, які я отримав, вибухи сталися поруч зі стійками американських авіакомпаній», - сказав він.

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За його словами, «це виглядає так, як ніби атаки були спрямовані проти американців в тій чи іншій мірі».

Як повідомляв УНІАН, вранці 22 березня в аеропорту Брюсселя сталося два потужних вибухи. Пізніше - на станції метро Мальбек, поблизу кварталу з установами Євросоюзу.

За попередніми даними, в результаті терактів загинули або отримали поранення громадяни понад 40 країн.

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Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава".