У Конгресі США заявили, що теракти у Бельгії могли бути спрямовані проти американських цілей
Вибухи в аеропорту Брюсселя, ймовірно, були спрямовані проти цілей, пов'язаних з США, оскільки терористи здійснили вибух поряд зі стійками американських авіакомпаній, заявив голова комітету з питань розвідки палати представників Конгресу США Девін Нунес.
Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Reuters.
«Виходячи з даних, які я отримав, вибухи сталися поруч зі стійками американських авіакомпаній», - сказав він.
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За його словами, «це виглядає так, як ніби атаки були спрямовані проти американців в тій чи іншій мірі».
Як повідомляв УНІАН, вранці 22 березня в аеропорту Брюсселя сталося два потужних вибухи. Пізніше - на станції метро Мальбек, поблизу кварталу з установами Євросоюзу.
За попередніми даними, в результаті терактів загинули або отримали поранення громадяни понад 40 країн.
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Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава".