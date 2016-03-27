У Брюсселі демонстрацію ультраправих розігнали водометами (фоторепортаж, відео)

Поліція в Брюсселі застосувала водомети проти ультраправих активістів, що перешкодили акції пам'яті жертв теракту.

Про це повідомляє Медуза з посиланням на BBC.

Зіткнення сталося на площі Ла Бурса, куди приносять квіти в пам'ять про жертв вибухів в аеропорту і метро Брюсселя.

Ультраправі активісти кричали на мусульманок у натовпі, а також підкидали руки у нацистських привітаннях.

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За даними De Standaard, на площу прийшло близько 450 футбольних фанатів в чорному одязі, деякі активісти закрили обличчя шапками і шарфами. Фанати скандували гасло «Хулігани Бельгії. Це наш дім».

Вибухи в метро та аеропорту Брюсселя відбулися 22 березня 2016 року. За останніми даними, в результаті терактів загинули 28 людей. «Марш проти страху», запланований на неділю, був скасований владою, щоб не відволікати поліцейських від розслідування терактів.

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