Екс-начальник румунського трудового табору отримав 20 років за злочини проти людства

Як передає BBC, Фічор з 1958 по 1963 рік працював начальником трудового табору в дельті Дунаю, де були вбиті 103 політичних ув'язнених. Справу проти нього було порушено, коли неподалік від табору виявили п'ять кістяків, які ймовірно належали ув'язненим.

Фичор звинувачувався в тому, що в період його роботи начальником табору ув'язнених били і тримали в умовах, що призводили до їх смерті.

Зокрема, один зі свідків заявляв, що Фічор особисто побив хворого в'язня і залишив його помирати в полі.

Сам екс-начальник табору звинувачення на свою адресу заперечує, заявляючи, що не робив нічого поганого і лише виконував накази. У нього буде 10 днів на оскарження вироку.

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Фічор - другий тюремний начальник, засуджений за злочини проти людства після повалення комуністичного режиму в Румунії в 1989 році.

У минулому році був засуджений до 20 років ув'язнення начальник в'язниці в місті Римніку-Серат у 1956-1963 роках Александру Вішінеску, що звинувачувався в створенні у в'язниці "режиму знищення".

Румунський Інститут розслідування комуністичних злочинів включив Вішінеску та Фічора в список з 35 осіб, яких він звинувачує у систематичних порушеннях прав людини в часи комуністичного правління.