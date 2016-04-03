ООН закликає до мирного врегулювання в Нагірному Карабасі

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун глибоко стурбований ескалацією конфлікту на лінії зіткнення у Нагірному Карабасі і закликає всі уповноважені сторони негайно припинити бойові дії. Про це йдеться в його заяві, оприлюдненій прес-службою ООН.

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"Генеральний секретар закликає всіх учасників конфлікту негайно припинити бойові дії, повернутися до режиму тиші та вжити заходів щодо врегулювання ситуації", - сказано в повідомленні.

Також Пан Гі Мун підтвердив повну підтримку зусиль Мінської групи ОБСЄ та інших сторін, які будуть діяти в цілях мирного врегулювання цієї небезпечної ситуації.

Як повідомлялося, ситуація в регіоні різко загострилася в ніч на 2 квітня.

У Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що Збройні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії, використовуючи артилерію, міномети та іншу великокаліберну зброю. За даними азербайджанського відомства, обстріли також велись по ряду житлових кварталів, розташованих неподалік від лінії зіткнення.

Міністерство оборони Вірменії звинувачує азербайджанську армію в наступі із використанням артилерії, бронетехніки і авіації. Вірменська сторона повідомляє, що ракетний обстріл з боку Азербайджану вівся не тільки за оборонних позиціях військових, але і по населених пунктах.

Є загиблі та поранені серед військових і цивільних осіб з обох боків.

Нагірний Карабах, населений переважно вірменами, оголосив про вихід зі складу Азербайджану в 1991 році. Це призвело до збройного конфлікту, в ході якого Азербайджан втратив контроль над територією, і загибелі близько 30 тисяч людей.