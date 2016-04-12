В Росії у військовому госпіталі троє психічнохворих вбили двох медсестер і втекли
09:11, 12 квітня 2016Світ
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У Росії сьогодні вночі у психіатричному відділенні окружного військового шпиталю Санкт-Петербурга троє пацієнтів ймовірно вбили двох медичних сестер, після чого втекли.
Військовослужбовці перебували на лікуванні / newsru.co.il
Як передає ТАСС з посиланням на прес-службу Західного військового округу, командування округу спільно з правоохоронними органами організувало пошук підозрюваних.
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"Зникли троє військовослужбовців, які перебували на лікуванні. Один з них - курсант Військово-космічної академії", - зазначає агентство.
У військовому шпиталі Санкт-Петербурга задушили двох медсестер
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