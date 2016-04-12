Перша за два роки рада НАТО-Росія відбудеться 20 квітня в Брюсселі
Представники НАТО і Росії проведуть свою першу майже два роки офіційну зустріч 20 квітня 2016 року.
Про це сьогодні заявив представник Північноатлантичного альянсу, повідомляє Reuters.
За словами представника НАТО, в ході зустрічі буде обговорюватися криза в Україні, скорочення воєнних ризиків та події в Афганістані.
"Це не є поверненням до звичайних відносин, однак нам потрібен діалог", - сказав прес-секретар Альянсу.
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Видання нагадує, що НАТО і Росія офіційно не припиняли контакти, однак і на проводили зустрічі з червня 2014 року і їх відносини стали сильно натягнуті після анексії Криму Росією.
Як повідомляв УНІАН, вперше серйозно заговорили про майбутній зустрічі НАТО-Росія після заяви генсека Альянсу Йенса Столтенберга, який анонсував переговори на найближчий час.