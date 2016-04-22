У Путіна прокоментували повідомлення про обстріл літака ВПС Ізраїлю

Прес-секретар російського лідера Володимира Путіна Дмитро Пєсков спочатку відмовився коментувати повідомлення ЗМІ про те, що російські винищувачі обстріляли літак ізраїльських ВПС в Сирії, а потім спростував їх. Про це пише "РБК".

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Після уточнюючих питань Пєсков заявив, що "повідомлення ізраїльської преси в даному випадку далекі від того, що в дійсності".

Нагадаємо, раніше в ізраїльській газеті Yedioth Ahronoth з'явилася інформація про те, що російські військові щонайменше двічі обстріляли ізраїльську військову авіацію, що спонукало прем'єр-міністра Ізраїлю Бенджаміна Нетаньяху шукати поліпшення координації з Москвою.

Видання не навело посилань на джерела інформації і не вказало дату та місце інциденту, а також позначення ізраїльських літаків.

У той же час, ізраїльський Channel 10 TV повідомляє, що російський літак минулого тижня наблизився до ізраїльського біля середземноморського узбережжя Сирії, проте між ними не було контакту.

Ізраїльські військові відмовилися коментувати інцидент. Представники Нетаньяху і російське посольство в Ізраїлі також не відповіли на запит журналістів.

"Ізраїль, який вже кілька разів бомбив Сирію, щоб зірвати передачу зброї бойовиками ліванської Хезболли, оперативно створив гарячу лінію з Москвою, для того, щоб уникнути випадкового протистояння з російськими військовими", – зазначає видання.

Нагадаємо, Нетаньяху вчора зустрічався з Путіним.

"Я приїхав сюди з головною метою — посилити координацію між нами в галузі безпеки, щоб запобігти різного роду помилкам, непорозумінню та інцидентам", — заявив Нетаньяху Путіну у присутності журналістів.