Російські військові щонайменше двічі обстріляли ізраїльські літаки - ЗМІ

Про це з посиланням на ізраїльське видання Yedioth Ahronoth повідомляє Reuters.

Видання не наводить джерел інформації і не вказує дати і місця інциденту, а також позначення ізраїльських літаків.

У той же час, ізраїльський Channel 10 TV повідомляє, що російський літак минулого тижня наблизився до ізраїльського літака біля середземноморського узбережжя Сирії, проте між ними не було контакту.

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Ізраїльські військові відмовилися коментувати інцидент. Представники Нетаньяху і російське посольство в Ізраїлі також не відповіли на запит журналістів.

"Ізраїль, який вже кілька разів бомбив Сирію, щоб зірвати передачу зброї бойовиками ліванського Хезболли, оперативно створив гарячу лінію з Москвою, для того, щоб уникнути випадкового протистояння з російськими військовими", – зазначає видання.

Нагадаємо, Нетаньяху вчора зустрічався з Путіним.

«Я приїхав сюди з головною метою — посилити координацію між нами в галузі безпеки, щоб запобігти різного роду помилок, непорозуміння та інцидентів», — заявив Нетаньяху Путіну у присутності журналістів.