У Ємені війська коаліції увійшли в утримуване "Аль-Каїдою" місто
21:19, 24 квітня 2016Світ
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Урядові війська Ємену і ОАЕ увійшли в єменське портове місто Ель-Мукалла на сході країни, яке протягом року утримувалося місцевим крилом «Аль-Каїди».
REUTERS
Місцеві жителі розповіли Reuters на умовах анонімності, що бронетехніка і військові коаліції увійшли в Ель-Мукаллу, бойовики «Аль-Каїди» почали покидати місто.
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Подія сталася вперше за більш ніж рік війни, повідомляє Газета.ру.
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати розглядають прохання ОАЕ про військову підтримку під час наступу в Ємені, де знаходяться бойовики, що приєдналися до «Аль-Каїди».
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