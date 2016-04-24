У Ємені війська коаліції увійшли в утримуване "Аль-Каїдою" місто

Місцеві жителі розповіли Reuters на умовах анонімності, що бронетехніка і військові коаліції увійшли в Ель-Мукаллу, бойовики «Аль-Каїди» почали покидати місто.

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Подія сталася вперше за більш ніж рік війни, повідомляє Газета.ру.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати розглядають прохання ОАЕ про військову підтримку під час наступу в Ємені, де знаходяться бойовики, що приєдналися до «Аль-Каїди».