У Пакистані арештували фінансиста "Аль-Каїди"

Абдулу Рахмана Сіндхі затримали під час спільної операції поліції і спецслужб, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Reuters.

«Сіндхі є давнім ветераном «Аль-Каїди», він контактував з Усамою бін Ладеном і Айманом аль-Завахірі», – повідомив старший офіцер поліції Мукадас Хайдер.

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Сіндхі внесли у список санкцій ООН у 2012 році через надання ним «сприятливих умов і фінансових послуг «Аль-Каїді».

Влада Пакистану нині веде активну боротьбу з бойовиками-ісламістами. У 2014 році в країні почали нову антитерористичну операцію. Це сталося, коли лідер «Аль-Каїда» Айман аз-Завахірі оголосив про створення нового крила угруповання в Індії.