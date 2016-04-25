Путін знову "пожартував" про журналістів (відео)

Сьогодні під час форуму в Йошкар-Олі російський лідер Володимир Путін пожартував про журналістів.

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"Ви були викладачем? А стали журналістом? Яке падіння. Жартую", - сказав Путін одній з журналісток у залі.

Відзначимо, раніше в Санкт-Петербурзі, який називають містом трьох революцій, російський президент вже пожартував, що сподівається, що результатом роботи журналістів не стане четверта революція.

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Відоме також твердження Путіна, що влада – не супротивник вільної преси. За його словами, вільна преса може бути ворогом тільки "злодіїв, казнокрадів і злочинців, а для влади як такої, що служить народу, не може бути такої ситуації".