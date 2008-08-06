Закінчився бій за стратегічну висоту між Грузією і Осетією

У МВС Грузії спростували твердження осетинської сторони про витіснення грузинських поліцейських з Нульської висоти.

«Це грузинське село і, природно, там знаходяться грузинські поліцейські, які нікуди звідти не збираються йти», - сказав кореспондентові "Новини-Грузія" начальник аналітичного департаменту МВС Грузії Шота Утіашвілі.

Він категорично спростував інформацію осетинської сторони, що "грузинські військові, залишивши свій блок-пост на висоті, розташували вогневі точки внизу і відстрілюються".

«На цей момент в селі Нулі спокійно, обстріл по ньому вівся кілька годин тому, він припинився і там зараз спокійно» - заявив Шота Утіашвілі.

Комітет з інформації та преси Південної Осетії сьогодні поширив повідомлення, що «південноосетинські підрозділи практично витіснили з Нульської висоти грузинські військові формування». "Наші підрозділи витіснили грузинську сторону з Нульської висоти, нині триває придушення вогневих точок грузинських військ", - стверджувала керівник комітету Ірина Гаглоєва.

Влада невизнаної республіки раніше заявила, що підрозділ силових структур Грузії захопив Нульську висоту і почав обстрілювати довколишні осетинські села. У Тбілісі цю інформацію спростували і заявили, що осетинська сторона першою відкрила вогонь по грузинському населеному пункту. За даними грузинських депутатів, "сепаратисти використали бойову техніку і великокаліберну зброю", а в грузинських селах Нулі і Авневі в результаті обстрілу зруйновано багато житлових будинків.