Кібер-атакою знищили один з провідних веб-порталів Грузії

Один з провідних новинних інтернет-ресурсів Грузії - інформаційно-аналітичний сайт "Грузія Online" (www.apsny.ge) став жертвою кіібер-атаки, повідомляє "Новости-Грузія".

"Інформаційно-аналітичний ресурс зламано і знищено повністю", - йдеться в заяві інтернет-групи.

Грузія Online заявляє, що сайт став жертвою цілеспрямованої атаки проти грузинських новинних інтернет-ресурсів, вчиненої за останню добу одночасно з військовою операцією Росії.

Раніше МЗС Грузії розповсюдило повідомлення, що зламано сайти зовнішньополітичного відомства та інших держструктур. За повідомленням Грузія Online, знищено також веб-портал уряду Абхазії ( http://abkhazia.gov.ge).

"Таким чином, Росія оголосила Грузії війну не тільки безпосередньо у військовій сфері, але і в інформаційному полі, обмежуючи право людей на вільне розповсюдження і отримання інформації", заявляє Грузія Online.