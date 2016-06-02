Парламент Німеччини визнав геноцид вірмен

Дебати щодо ставлення до подій початку Першої світової війни тривають в Німеччині вже не перший рік. У квітні минулого року президент країни Гаук відкрито назвав геноцидом масові вбивства вірмен в Османській імперії, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Туреччина заперечує, що події 100-річної давності були геноцидом, і вказує на те, що під час війни жертви були з усіх сторін конфлікту.

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Перед початком голосування прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив, що воно повинно стати "тестом на дружбу" Берліна і Анкари.

Політик також зазначив, що сьогодні в Німеччині проживає близько 3,5 мільйонів турків, які вносять активний внесок в економіку країни.

Історики сходяться в тому, що в 1915-1916 роках сотні тисяч вірмен загинули під час масової депортації з Анатолії (східна область нинішньої Туреччини) - зокрема, у сирійську пустелю і інші малопридатні для життя місця.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2015 року Європарламент прийняв резолюцію про визнання геноциду вірмен. МЗС Туреччини Європарламент звинуватив у спробі переписати історію.