Російські війська повернулися до міст Грузії і готують серію вибухів

Попри домовленості, російська армія знов увійшла до міст Поті і Сенакі. За даними з цих міст, російські військові знищують майно, що належить грузинській стороні на базі берегової охорони. Також був вибух на військовій базі Сенакі. Військові збираються висадити і інші об`єкти, повідомляє кореспондент «Газети.Ru» в Грузії.

Також, за останніми даними, російські військові знов повернулися до міста Горі і укріплюють свої позиції. Чутна перестрілка. Поліція Грузії, яка увійшла сьогодні в Горі, не може контролювати ситуацію.