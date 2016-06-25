Привид "миротворчої" операції РФ: правозахисники заявили про загибель десятків людей під час авіанальоту в Сирії

Як повідомляє РБК з посиланням на Reuters, базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу з дотримання прав людини заявив про те, що в результаті авіанальоту на село Аль-Курія у районі міста Дейр-ез-Зор загинули 47 осіб, у тому числі 31 цивільний. Агентство повідомляє, що влаштували наліт «сирійські або російські військові літаки».

Реакції сирійської влади на ці повідомлення поки не надходило.

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Міністерство оборони Росії не раз наголошувало, що літаки ВПС Росії не завдають ударів по мирному населенню Сирії.

Село Аль-Курія знаходиться на середині шляху між Дейр-ез-Зором і іракським кордоном. Цей район контролюється угрупованням "Ісламська держава".

Саме місто Дейр-ез-Зор частково контролюється сирійською урядовою армією, оточеною з усіх боків загонами бойовиків. Армія Асада протягом останніх тижнів намагається зламати опір терористів і відновити зв'язок з Дейр-ез-Зором, навколо якого знаходяться в тому числі і нафтові родовища.

Як повідомляв УНІАН, експерти AMG заявили про 192 випадки загибелі мирних жителів в результаті дій російської авіації.

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Наведена AMG оцінка чисельності загиблих зроблена виходячи з числа верифікованих інцидентів. Більше 1300 ймовірних жертв російських авіанальотів на сайті AMG перераховані поіменно.

Автори доповіді AMG стверджують, що Росія в перші місяці операції активно обстрілювала цивільну інфраструктуру в Сирії, в тому числі, пункти видачі їжі, водоочисні споруди. На їхню думку, ці удари призводили до масової загибелі мирних жителів (коли число жертв становило 20 осіб і більше) 16 разів. Зокрема, 71 мирний сирієць загинув в результаті удару по ринку в місті Аль-Букамаль в провінції Дейр-ез-Зор, говориться в доповіді.