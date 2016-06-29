Кількість жертв теракту в Стамбулі зросла до 28 (фото, відео)

Про це повідомляє у своєму твіттері Al Arabiya з посиланням на губернатора Стамбула.

#Breaking Turkey's NTV channel cites Istanbul governor saying 28 killed in suicide bomb attack at airport https://t.co/3fpCHVSdyv — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 28, 2016

"Турецький канал NTV повідомляє з посиланням на губернатора Стамбула про 28 загиблих в результаті вибухів смертників в аеропорту", - йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що в результаті вибухів в аеропорту в Стамбулі загинули 20 осіб, ще близько 100 людей отримали поранення.

Телекомпанія CNN Turk повідомляє, що турецька влада підозрює у нападі терористів-смертників, але офіційного підтвердження цьому поки немає.

Як повідомляє Reuters, поліцеські стріляли в терористів, щоб спробувати зупинити, перш ніж вони досягнуть контрольно-пропускного пункту безпеки в залі прибуття аеропорту Ататюрк, але вони встигли себе підірвати.

"Згідно з інформацією, яку я отримав, на вході в міжнародний термінал аеропорту Ататюрк терорист першим відкрив вогонь з автомата Калашникова, а потім підірвав сам себе", - сказав міністр юстиції Туреччини Бекір Боздаг CNN Turk.

За інформацією видання, вхід і вихід в аеропорт закриті. Також, повідомляється, що аеропорт закритий для вильоту повітряних суден.