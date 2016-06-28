Теракт в аеропорту Стамбула: два вибухи зі стріляниною, 20 загиблих (фото, відео)

Про це повідомляє ізраїльська волонтерська організація Israel Hatzolah у своєму твіттері, уточнюючи про 100 поранених.

TURKEY AIRPORT BOMBING - U/D:

- 20 dead

- 100 поранених

- 2 suicide bombers

- heavy gunfire

- possible Israelis missing

- gag order placed. — Israel News Feed (@IsraelHatzolah) June 28, 2016

BREAKING: Turkish justice minister says 10 dead in Istanbul airport attack https://t.co/e9v0UKjsZl — Reuters Top News (@Reuters) June 28, 2016

Як повідомляє Reuters, поліцеські стріляли в терористів, щоб спробувати зупинити, перш ніж вони досягнуть контрольно-пропускного пункту безпеки в залі прибуття аеропорту Ататюрк, але вони встигли себе підірвати.

"Згідно з інформацією, яку я отримав, на вході в міжнародний термінал аеропорту Ататюрк терорист першим відкрив вогонь з автомата Калашникова, а потім підірвав сам себе", - сказав міністр юстиції Туреччини Бекір Боздаг CNN Turk.

Місцева влада заявила, що було два вибухи і безліч поранених, при цьому не вдаючись у подробиці. На фотографіях, розміщених в соцмережах, видно поранених всередині і зовні однієї з будівель терміналів.

Телекомпанія CNN Turk повідомляє, що турецька влада підозрює у нападі терористів-смертників, але офіційного підтвердження цьому поки немає.

Нагадаємо, за інформацією CNN Turk, вхід і вихід в аеропорт закриті. Також, повідомляється, що аеропорт закритий для вильоту повітряних суден.

З повідомлення агентства, в міжнародному аеропорту Ататюрк були чутні постріли. За словами свідків, на яких посилається телеканал CNN Turk, постріли велися з припаркованого біля аеропорту автомобіля.

Turkey: Ten people have died after suspected suicide attacks hit Ataturk Airport https://t.co/0SfF4oSIyvpic.twitter.com/1DqmotW10e — AJE News (@AJENews) June 28, 2016