Теракт в аеропорту Стамбула: два вибухи зі стріляниною, 20 загиблих (фото, відео)
В результаті вибухів в аеропорту в Стамбулі загинули 20 осіб.
Про це повідомляє ізраїльська волонтерська організація Israel Hatzolah у своєму твіттері, уточнюючи про 100 поранених.
TURKEY AIRPORT BOMBING - U/D:— Israel News Feed (@IsraelHatzolah) June 28, 2016
- 20 dead
- 100 поранених
- 2 suicide bombers
- heavy gunfire
- possible Israelis missing
- gag order placed.
BREAKING: Turkish justice minister says 10 dead in Istanbul airport attack https://t.co/e9v0UKjsZl— Reuters Top News (@Reuters) June 28, 2016
Як повідомляє Reuters, поліцеські стріляли в терористів, щоб спробувати зупинити, перш ніж вони досягнуть контрольно-пропускного пункту безпеки в залі прибуття аеропорту Ататюрк, але вони встигли себе підірвати.
"Згідно з інформацією, яку я отримав, на вході в міжнародний термінал аеропорту Ататюрк терорист першим відкрив вогонь з автомата Калашникова, а потім підірвав сам себе", - сказав міністр юстиції Туреччини Бекір Боздаг CNN Turk.
Місцева влада заявила, що було два вибухи і безліч поранених, при цьому не вдаючись у подробиці. На фотографіях, розміщених в соцмережах, видно поранених всередині і зовні однієї з будівель терміналів.
Телекомпанія CNN Turk повідомляє, що турецька влада підозрює у нападі терористів-смертників, але офіційного підтвердження цьому поки немає.
Нагадаємо, за інформацією CNN Turk, вхід і вихід в аеропорт закриті. Також, повідомляється, що аеропорт закритий для вильоту повітряних суден.
З повідомлення агентства, в міжнародному аеропорту Ататюрк були чутні постріли. За словами свідків, на яких посилається телеканал CNN Turk, постріли велися з припаркованого біля аеропорту автомобіля.
Turkey: Ten people have died after suspected suicide attacks hit Ataturk Airport https://t.co/0SfF4oSIyvpic.twitter.com/1DqmotW10e— AJE News (@AJENews) June 28, 2016
Atatürk Havalimanı'nda patlamarda yaralılara ambulans yetmediği için, sivil araç ve taksiler kullanılıyor...— Muhâlif İMAM (@imambey_) June 28, 2016
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