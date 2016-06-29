Турецька поліція підозрює ІД в теракті - Reuters
01:05, 29 червня 2016Світ
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Поліція вважає, що за терактом в аеропорту Стамбула, в результаті якого загинули 28 людей, стоїть "Ісламська держава".
REUTERS
Про це передає Reuters з посиланням на джерела турецького медіахолдингу Dogan News в поліції.
"За атакою стоїть ІД", - заявило джерело Dogan News..
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У той же час один з турецьких чиновників заявив Reuters, що ще занадто рано, щоб назвати винних і підтвердити таке твердження.
Як повідомляв УНІАН, увечері 28 червня в Стамбулі в міжнародному аеропорту Ататюрка в результаті атаки смертників сталися два вибухи.
За останніми даними, загинули 28 людей.
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