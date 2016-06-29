Турецька поліція підозрює ІД в теракті - Reuters

Про це передає Reuters з посиланням на джерела турецького медіахолдингу Dogan News в поліції.

"За атакою стоїть ІД", - заявило джерело Dogan News..

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У той же час один з турецьких чиновників заявив Reuters, що ще занадто рано, щоб назвати винних і підтвердити таке твердження.

Як повідомляв УНІАН, увечері 28 червня в Стамбулі в міжнародному аеропорту Ататюрка в результаті атаки смертників сталися два вибухи.

За останніми даними, загинули 28 людей.