Чотири країни обрані непостійними членами Ради Безпеки ООН

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

Ефіопія набрала 185 голосів, Болівія - 183. Місце від Азіатсько-Тихоокеанського регіону отримав Казахстан, набравши 138 голосів. Швеція здобула підтримку 134 країн. На ще одне місце претендують Італія та Нідерланди, які в кількох раундах голосування мали приблизно однакову підтримку.

Читайте такожУкраїна вказала на бездіяльність Ради Безпеки ООН у питанні миротворчої місії на Донбасі

РБ ООН складається з представників 15 держав: 5 постійних і 10 непостійних членів, що обираються на два роки. З 1 січня 2017 року новим членам Радбезу своїми місцями поступляться Венесуела, Ангола, Іспанія, Нова Зеландія і Малайзія, інші п'ять непостійних членів (Єгипет, Сенегал, Україна, Уругвай і Японія) залишаться в РБ до кінця 2017 року.

Непостійні члени РБ ООН обираються шляхом таємного голосування, для обрання кандидатам потрібно здобути підтримку двох третин країн-учасниць Генасамблеї, тобто 129 з 193. Щороку проводиться заміна п'яти з 10 непостійних членів.