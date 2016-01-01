Україна приступила до членства у Радбезі ООН

Як йдеться у повідомленні представництва України при ООН, українські дипломати дякують усім країнам за підтримку кандидатури українця.

"Готові тісно співпрацювати для глобального миру та безпеки", - зазначили в представництві.

До Ради безпеки входять 15 членів: 5 постійних, які мають право вето, та 10 непостійних.

Читайте такожНовий представник України при ООН: "Мені хотілось би відразу після приїзду подивитись в очі російському колезі пану Чуркіну"

До постійних відносяться Франція, Велика Британія, США, Китай та Російська Федерація, а до непостійних Україна, Ангола, Єгипет, Японія, Малайзія, Нова Зеландія, Сенегал, Іспанія, Уругвай та Венесуела.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня 2015 року Україну обрали непостійним членом Ради безпеки ООН на 2016-2017 роки.

Представником України в ООН буде Володимир Єльченко, який змінив на цій посаді Юрія Сергеєва.