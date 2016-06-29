Фінал шостого сезону "Гри престолів" побив глядацький рекорд

За перший день після виходу серії під назвою "Вітри зими" її подивилися понад 8,9 млн глядачів, передає Lena.ru з посиланням на Variety. Попередній рейтинговий рекорд для "Гри престолів" належав фіналу п'ятого сезону з 8,1 млн глядачів прем'єрного показу.

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Рекордною в історії HBO залишається і загальна кількість глядачів нового сезону "Гри престолів": кожну серію шостого сезону на всіх платформах, включаючи не тільки передплатників каналу, але і аудиторію повторного показу і онлайн-сервісів, подивилися в середньому 23,3 млн осіб. За рейтингами "Гра престолів" поступається тільки серіалу "Ходячі мерці" та "Імперія".

Рейтинги "Гри престолів" в порівнянні з показниками на старті серіалу зросли майже втричі. Так прем'єрний показ фіналу першого сезону зібрав біля екранів 3 млн глядачів.

Серіал вийшов в ефір навесні 2011 року. Основою для нього послужив цикл романів Мартіна "Пісня льоду і полум'я". Проект прославив багатьох початківців і маловідомих акторів, приміром, Емілію Кларк, Кіта Харінгтона, Софі Тернер і Мейсі Вільямс. HBO офіційно підтвердив вихід сьомого сезону і, за чутками, розраховує завершити проект після восьмого.