В мережі з'явився трейлер нового сезону "Гри престолів"
08:31, 09 березня 2016Світ
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Вийшов перший трейлер нового сезону «Гри престолів»
Шостий сезон стартує 24 квітня / скріншот
Трейлер був опублікований на офіційному каналі серіалу в Youtube.
Саундтреком стала пісня Wicked у виконанні Джеймса МакМорроу.
Шостий сезон американського серіалу "Гра престолів" стартує 24 квітня 2016 року.
У грудні HBO представив нові уривки з шостого сезону "Гри престолів". У них з'являються такі персонажі, як Деєнеріс Таргарієн (Емілія Кларк), Рамсі Болтон (Іван Реон) і Серсея Ланністер (Лєна Хеді).
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Перший сезон телесаги вийшов навесні 2011 року. Заплановано ще принаймні два сезони - сьомий і восьмий. Проект в минулому сезоні став найпопулярнішим серіалом в історії HBO, випередивши у середньої аудиторії одного епізоду "Клан Сопрано".
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