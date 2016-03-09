В мережі з'явився трейлер нового сезону "Гри престолів"

Трейлер був опублікований на офіційному каналі серіалу в Youtube.

Саундтреком стала пісня Wicked у виконанні Джеймса МакМорроу.

Шостий сезон американського серіалу "Гра престолів" стартує 24 квітня 2016 року.

У грудні HBO представив нові уривки з шостого сезону "Гри престолів". У них з'являються такі персонажі, як Деєнеріс Таргарієн (Емілія Кларк), Рамсі Болтон (Іван Реон) і Серсея Ланністер (Лєна Хеді).

Читайте такожСеріал "Ігри престолів" став рекордсменом "Еммі" (фотогалерея)

Перший сезон телесаги вийшов навесні 2011 року. Заплановано ще принаймні два сезони - сьомий і восьмий. Проект в минулому сезоні став найпопулярнішим серіалом в історії HBO, випередивши у середньої аудиторії одного епізоду "Клан Сопрано".