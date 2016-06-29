Кремль підтвердив майбутню зустріч Ердогана і Путіна

Президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган найближчим часом проведуть особисту зустріч.

Цю інформацію, поширену раніше низкою ЗМІ, підтвердили в Кремлі. "Президенти Росії і Туреччини домовилися опрацювати можливість проведення у найближчій перспективі особистої зустрічі", - повідомляє прес-служба Кремля. Читайте такожРаптова дружба: Путін повідомив Ердогану про плани зняти заборону для росіян на відвідування Туреччини Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 червня, вперше за півроку відбулася телефонна розмова Путіна і Ердогана.

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