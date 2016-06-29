Кремль підтвердив майбутню зустріч Ердогана і Путіна
15:20, 29 червня 2016Світ
321 0
Президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган найближчим часом проведуть особисту зустріч.
REUTERS
Цю інформацію, поширену раніше низкою ЗМІ, підтвердили в Кремлі.
"Президенти Росії і Туреччини домовилися опрацювати можливість проведення у найближчій перспективі особистої зустрічі", - повідомляє прес-служба Кремля.
Читайте такожРаптова дружба: Путін повідомив Ердогану про плани зняти заборону для росіян на відвідування Туреччини
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 червня, вперше за півроку відбулася телефонна розмова Путіна і Ердогана.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter