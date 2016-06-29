Ердоган і Путін вперше за півроку провели телефонні переговори

Це перші переговори президентів після інциденту з російським військовим літаком, який в кінці 2015 року був збитий на турецько-сирійському кордоні, передає Бі-бі-сі.

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Як повідомили джерела в адміністрації глави турецької держави, розмова, яка тривала 45 хвилин, пройшла в дуже позитивному руслі. Джерело сказало, що розмова була "дуже продуктивною і позитивною".

Зокрема, під час переговорів сторони наголосили на важливості нормалізації двосторонніх відносин, передає Анадолу. Президенти підкреслили рішучість у відновленні двосторонніх відносин і спільної боротьби з тероризмом. Вказано на необхідність взаємодії перед обличчям політико-економічних і гуманітарних криз у регіоні.

Також президенти домовилися підтримувати контакти і провести зустрічі в форматі один на один.

Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим раніше заявляв, що телефонна розмова може пройти на цьому тижні. За його словами, в ході переговорів лідери сподіваються спробувати налагодити двосторонні відносини.

У понеділок прес-секретар Путына Пєсков повідомив, що той отримав від Ердогана лист, в якому турецький президент вибачився за збитий літак і загибель його пілота. За даними Кремля, Ердоган у своєму листі висловив надію на відновлення відносин з Росією.

Турецька сторона наполягала, що не вибачалася, а тільки висловила співчуття про те, що трапилося. Увечері в понеділок Ердоган заявив, що сподівається на швидку нормалізацію двосторонніх відносин.

Йилдирим у вівторок заявив про початок нормалізації відносин двох країн. Турецький прем'єр також заявив про готовність у разі необхідності виплатити компенсацію за збитий літак, однак пізніше у вівторок заявив, що виплата компенсацій не обговорювалася.

У Кремлі в середу пояснили, що питання про компенсації повинні особисто вирішити Ердоган і Путін.