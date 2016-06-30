Найбільший у світі неограненний алмаз не вдалося продати з аукціону

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Передбачалося, що камінь розміром з тенісний м'яч може бути куплений приблизно за 70 млн доларів, але торги були зупинені після того, як ціна не змогла подолати позначку в 61 млн доларів.

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Алмаз був знайдений в листопаді 2015 року в Ботсвані, так що влада цієї країни повинна була отримати 60% від вирученої суми в скарбницю.

Спочатку камінь важив близько 1500 карат, але потім, як повідомили в компанії, що його добула, він розколовся на дві частини.

Раніше УНІАН повідомляв, що за $48,468 мільйонів був проданий на аукціоні в Женеві рідкісний блакитний діамант вагою в 12,03 карата. Його колір фахівці Гемологічного інституту Америки (GIA) визначили як "яскраво фантазійний блакитний", що є найвищою оцінкою кольору.