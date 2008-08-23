Кандидат у президенти США Обама назвав майбутнього віце-президента

Кандидат у президенти США від демократів Барак ОБАМА піде на вибори у зв`язці з сенатором від штату Делавер Джозефом БАЙДЕНОМ, який у разі перемоги обійматиме посаду віце-президента.

Про це повідомляє телекомпанія CNN з посиланням на свої джерела в Демократичній партії.

65-річний Дж.БАЙДЕН обіймає посаду голови сенатського комітету у закордонних справах, і вважається дуже впливовою людиною у сфері міжнародних відносин.

Офіційно кандидати в президенти і віце-президенти США від демократів будуть висунуті під час передвиборного з`їзду партії в Денвері, який відкриється в понеділок.

Конкурент Б.ОБАМИ - республіканець Джон МАККЕЙН поки що не назвав свого напарника на президентських виборах, які пройдуть у США 4 листопада, відзначає «Газета.ру».