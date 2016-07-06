Колишній російський в'язень Гуантанамо затриманий у справі про теракт у Стамбулі

Як повідомляє РБК з посиланням на Voice of America, ім'я колишнього ув'язненого росіянина Айрат Вахітов, йому 39 років. При цьому американське видання уточнює, що офіційного підтвердження цієї інформації немає.

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Джерело Voice of America розповіло, що Вахітов був затриманий турецькою владою 5 липня, коли спецслужби затримали ще 17 підозрюваних у причетності до резонансних терактів, у тому числі 11 росіян. В даний час кількість затриманих по цій справі склала 30 чоловік. Як уточнило агентство DHA, всім затриманим інкримінується "членство в збройній терористичній організації".

Прес-секретар Асоціації російськомовних моджахедів в Туреччині Салман Сівер підтвердив виданню, що Вахітов затриманий.

Айрат Вахітов - уродженець Татарстану, відомий також під ім'ям Салман Булгарський, - кілька років був імамом однієї з мечетей в Набережних Челнах. Потім він виїхав в Афганістан у 2001 році і був затриманий американцями за військові дії на боці талібів і поміщений у в'язницю в Гуантанамо, де провів 2 роки. Після чого його і шістьох інших громадян РФ передали російській владі. Вахітов був випущений російським судом, який не знайшов жодних доказів його ймовірної терористичної діяльності. У 2005 році, через рік після звільнення, пише американське видання, Вахітова арештувало ФСБ Росії, після чого він перебував в ув'язненні майже два місяці, а після звільнення поїхав на Близький Схід.