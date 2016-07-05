У Туреччині затримані ще 17 підозрюваних у справі про теракт в аеропорту

Раніше повідомлялося, що поліція Туреччини в ході серії рейдів затримала 13 осіб за підозрою в причетності до нападу, передає Бі-бі-сі. Таким чином, зараз під вартою перебувають 30 підозрюваних.

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Минулого тижня влада Туреччини заявила, що троє безпосередніх учасників нападу на аеропорт у Стамбулі були громадянами Росії, Узбекистану і Киргизії.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 28 мюня троє озброєних зловмисників почали стрілянину біля входу в термінал аеропорту. Після того, як поліція відкрила вогонь у відповідь, вони підірвали себе. Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.

Прем'єр-міністр Біналі Йилдирим заявив, що попередні дані вказують на екстремістське угрупування "Ісламська держава". Глава ЦРУ Джон Бреннан також вважає, що напад "має характерні риси" джихадстського угруповання.