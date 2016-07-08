Система протиракетної оборони НАТО перейшла у стан початкової готовності – Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг за підсумками першого дня саміту у Варшаві заявив, що система протиракетної оборони Альянсу вийшла на початковий рівень готовності. Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми оголосили про початкову бойову готовність нашої системи протиракетної оборони. Це означає, що кораблі США в Іспанії, перехоплювачі у Румунї та радіолокаційні системи у Туреччині будуть працювати як одна система", - сказав Столтенберг.

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Раніше УНІАН повідомляв, що 12 травня, на румунській базі Девеселу відбулася церемонія підтвердження оперативної готовності американського комплексу ПРО "Іджіс" наземного базування.

13 травня у містечку Редзіково в Польщі відбулася церемонія закладення каменя під будівництво бази для аналогічних американських комплексів ПРО "Іджіс".

Обидві бази створюються в рамках другого і третього етапів плану США і НАТО щодо розгортання європейської ПРО. Помічник американського держсекретаря Френк Роуз заявив, що створювані США в європейських країнах системи протиракетної оборони не спрямовані проти Росії й не можуть підірвати її стратегічний потенціал.

"Системи ПРО США і НАТО націлені на загрози балістичних ракет, розміщених за межами Євроатлантичного регіону", - сказав Роуз.