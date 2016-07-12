У Південному Судані оголошено режим припинення вогню

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Кіір наказав припинити вогонь близько 18:00 за місцевим часом. Його представник заявив, що президент має намір продовжити партнерські відносини з Мачаром.

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Мачара у відповідь заявив місцевій радіостанції, що його прихильники будуть дотримуватися режиму припинення вогню з 20:00 за місцевим часом.

Не зрозуміло, чи реально припинилися збройні сутички в країні. Агентство Reuters повідомляло про обстріл в столиці країни Джубі після заяви Кііра.

Раніше 11 липня УНІАН повідомляв, що більше 300 осіб загинули в результаті зіткнень в столиці Південного Судану Джубі. В бій вступили лояльні президентові Сальве Кіїру війська і сили, віддані віце-президенту Рієку Машару.

Протистояння між прихильниками Кііра і Машара спалахнуло 8 липня, незадовго до зустрічі двох лідерів, які планували укласти нову угоду про перемир'я. Машар заявляє, що його війська зазнали ударів з боку сил Кііра, але він все ще сподівається на умиротворення країни. В ході боїв загинув миротворець з Китаю.