У Туреччині призупиняють дію Європейської конвенції з прав людини

Про це повідомив віце-прем'єр Туреччини Нуман Куртулмуш, підкресливши, що основні права і свободи громадян не будуть ущемлені, передає meduza.io.

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Нуман Куртулмуш зазначив, що Франція після терактів у Парижі теж ввела надзвичайний стан і скористалася ст. 15 Європейської конвенції з прав людини. Ця стаття дозволяє відступити від виконання зобов'язань «в разі війни або за інших надзвичайних обставинах, що загрожують життю нації». При цьому не дозволяється порушувати статтю про право на життя «за винятком випадків смерті внаслідок правомірних воєнних дій».