Убитий поліцією Канади ісламіст збирався підірвати себе в натовпі людей протягом 72 годин

За даними поліцейських, він мав намір підірвати себе в натовпі людей протягом найближчих 72 годин, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

24-річний Аарон Драйвер був застрелений поліцією в провінції Онтаріо, після того як при спробі затримання він привів в дію вибуховий пристрій на задньому сидінні таксі.

Інформація про підготовлюваний теракт надійшла в Канаду від спецслужб США.

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Майк Кабана, представник Королівської канадської кінної поліції, розповів, що у середу ФБР попередило канадську владу про "невідомого чоловіка, який, очевидно, знаходиться на завершальній стадії підготовки нападу з допомогою саморобного пристрою".

"Очевидно, це була гонка на час", - розповів Кабана.

ФБР також надало відео, на якому чоловік у чорній балаклаві, пізніше ідентифікований як Драйвер, приносить присягу ІД і обіцяє здійснити напад під час години пік.

Минулого року поліція заарештувала Драйвера, після того як в соціальних мережах виступив на підтримку ІД. Йому був виписаний ордер, що обмежує свободу пересування, проте поліція визнала, що Драйвер не був під постійним наглядом.

Як повідомляв УНІАН, підозрюваний у підготовці теракту був убитий при зіткненні з поліцією в канадському місті Стратрой. Убитим виявився 24-річний Аарон Драйвер. Він підірвав пристрій, поранивши себе та іншу людину.