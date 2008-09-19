У Німеччині на будмайданчику вибухнула 250-кілограмова бомба

Бомба часів Другої Світової війни вибухнула у п`ятницю під час будівельних робіт в Геттінгені на заході Німеччини, в промисловому регіоні Рур, повідомляє AP з посиланням на поліцейські джерела. 250-кілограмова бомба детонувала, коли її витягнув із землі ківш екскаватора, пише Лента.ру.

В результаті вибуху 15 людей отримали легкі поранення або перебувають у шоці. Машиніст екскаватора відбувся порізом руки. Від вибуху вилетіли вікна в двох розташованих по сусідству з будмайданчиком промислових будівлях.