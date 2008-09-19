У Німеччині на будмайданчику вибухнула 250-кілограмова бомба
16:45, 19 вересня 2008Світ
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Поранено 15 людей
Бомба часів Другої Світової війни вибухнула у п`ятницю під час будівельних робіт в Геттінгені на заході Німеччини, в промисловому регіоні Рур, повідомляє AP з посиланням на поліцейські джерела. 250-кілограмова бомба детонувала, коли її витягнув із землі ківш екскаватора, пише Лента.ру.
В результаті вибуху 15 людей отримали легкі поранення або перебувають у шоці. Машиніст екскаватора відбувся порізом руки. Від вибуху вилетіли вікна в двох розташованих по сусідству з будмайданчиком промислових будівлях.
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