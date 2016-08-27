У столиці Зімбабве поліція водометами і сльозогінним газом розігнала акцію протесту

Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

92-річний президент Роберт Мугабе, який беззмінно керує країною з 1980 року (спершу на посаді прем'єра, а з 1987 року президента), заявив, що в Зімбабве не буде "арабської весни".

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Він також стверджував, що за подіями стоять зовнішні сили. За його словами, США та інші країни Заходу надають фінансову допомогу зімбабвійській опозиції.

Противники Мугабе вийшли на вулиці із закликом до реформ, у тому числі до змін у виборчій системі. Зіткнення охопили більшу частину міста і стали найжорстокішими за останні двадцять років.

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Лідери опозиції обіцяють, що протести триватимуть.

Спостерігачі відзначають зниження підтримки влади на тлі економічного спаду і високого безробіття.

Востаннє хвилювання такого масштабу відбулися в Зімбабве в 1998 році, зазначає Рейтер. Тоді країна пережила важку економічну кризу і гіперінфляцію. Цьому передував голод. Наслідки тодішніх економічних потрясінь досі не вдається подолати.