Перша група спостерігачів ЄС увійшла до буферної зони Південної Осетії

Перша група спостерігачів Європейського Союзу увійшла до буферної зони, розташованої навколо Південної Осетії, повідомляє Рейтер.

Спостерігачів ЄС одразу зупинили на російському військовому пропускному пункті, який позначає початок буферної зони. Там їх затримали приблизно на десять хвилин, після чого спостерігачі увійшли до зони.

Як повідомляється у прес-релізі ЄС, надісланому УНІАН, місія спостерігачів ЄС працюватиме в рамках політики оборони та безпеки Європейського Союзу.

Спостерігачі ЄС координуватимуть свої дії з місіями ОБСЄ і ООН, що вже працюють в Грузії. У місії ЄС працюватиме 350 осіб, з них близько 200 спостерігачів з 22 країн ЄС. Головою місії призначено Хансйорга ХАБЕРА, а офіс представництва розташовано в місті Горі. Бюджет місії становить 35 мільйонів євро. Основною метою місії ЄС є сприяння стабільності на всій території Грузії та в сусідніх регіонах, у відповідності до плану припинення вогню, який було підписано сторонами конфлікту.

Як повідомляв УНІАН, Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА відвідав Грузію 30 вересня, де оголосив про початок діяльності автономної цивільної місії спостерігачів ЄС, які працюватимуть згідно з рішенням надзвичайного засідання Ради ЄС від 1 вересня 2008 року.