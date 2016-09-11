Понад 30 студентів американського коледжу постраждали через обвалення балкона (фото)

Про це повідомляє WFSB з посиланням на місцеву поліцію.

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За попередніми даними, верхній балкон збив також балкони 2 і 1 поверхів.

Постраждалі були госпіталізовані до лікарні з переломами і рваними ранами.